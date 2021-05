Hulgi punaseid nelke: Tartus kulges võidupüha patriootlike laulude ja manitsussõnade saatel 

9. mai tähistamine Tartus on tänavu teisiti kui varem. Puudu on ühine supisöömine, keegi ei vala tasakesi pudelist viina klaasidesse. Inimesed tulevad, panevad lilled ja lähevad ära. Kogu toimingut jälgivad politseinikud delikaatsest kaugusest.

Sarnane varasematega aastatega on kõlaritest kõlav muusika. Kindlasti on repertuaaris on legendaarne David Tuhmanovi laul „Võidupäev“, aga teiste patriootlike laulude sekka kostab ka Georg Ots ja täiesti eesti keeles.