Ene Pajula | Mammi otsib helgemaid hetki 

Mammi on surmani tüdinud kogu sellest üleilmsest jamast. Nii kaua igapäevaseid rindeteateid… Hädasti tahaks näha või kuulda midagi, mis rõõmustaks, mis ei laseks ennast halli masenduse alla matta. Raadios laulab Silvi Vrait: „… siin on see, mida aeg teiseks ei tee!“ ja siis meenub mammile teinegi Silvi Vraidi lugu, kus on sõnad: „ … lootus ei kustu, ees on palju head!“