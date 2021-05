Eesti uudised Aasta Suurpere 2021 pereisa Andrei: väljakutseid ja raskusi kohates me ei nurise Ohtuleht.ee , täna 13:28 Jaga: M

„Mis meid võib olla teistest eristab on töökus ja see, et väljakutseid ja raskusi kohates me ei nurise, vaid üritame alati rahumeelselt, asjalikult ja loovalt neid lahendada ja oma elu ning unistustega edasi minna. Üheks meie elu motoks on – ei ole sellist asja nagu probleem, on vaid lahendust vajavad väljakutsed ja väärtuslik kogemus,“ räägib pereisa. Foto: Kairit Leibold

Tallinna Vanglas psühholoogina töötav pereisa Andrei ei näe oma peret idüllilise näitena ajakirja esikaanelt, vaid tavalise perena, kel on omad raskused ja palju väljakutseid.