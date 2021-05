Lõpuks ometi: järgmine nädal on oodata suurt sooja! 

Lõuna- ja kagutuul on tugev, ulatub puhanguti 13, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval tõuseb 16 kuni 21 soojakraadini. Rannikul kuni 10 soojakraadi.



Teisipäeval on ilm sajuta ja laialdaselt ka selge taevaga. Kahe rõhuala vastasseisu tõttu aga puhub ikka tugev lõuna- ja kagutuul. Lõunakaarest jätkub sooja juurdevool. Õhutemperatuur on öösel 10 kraadi ümbruses, päeval tõuseb 18 kuni 23 soojakraadini. Meretuulega rannikul on märksa jahedam.



Kolmapäeval on öö laialdaselt selge, päev õhukese pilvekihiga ja ka kuiv. Puhub mõõdukas kagutuul. Ilm on suviselt soe.



Neljapäev jätkub suvise sooja ja rahuliku ilmaga. Öö on kõrgrõhkkonna servas selge ja kuiv. Päeval lisandub lõuna poolt niiskust ja areneb pilverünki ning pärastlõunal suureneb hoovihma võimalus.



Reedel tõmbub kõrgrõhkkond veidi tagasi, seda Läänemere lõunavete poole liikuva madalrõhkkonna survel. Kaguvoolus saabuvas niiskemas õhumassis areneb rünksajupilvi ning hoovihma ja äikese võimalus suureneb 50-75%-ni. Kagutuul muutub tuntavamaks. Selgema ööga langeb miinimum 10 kraadi ümbrusse, päevane temperatuurifoon on eelnevaist pisut madalam ja jääb 20 soojakraadi lähedale.