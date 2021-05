GALERII | Tondiraba jäähallist evakueeriti inimesed 

Päästeameti pressiesindaja sõnul evakueerisid päästjad hoonest inimesed ja võtsid vajalikud proovid. Hetkel veel selgus puudub, aga kahtlustatakse, et magusa lõhna lekke on põhjustanud glükoon. Tegu on küttesüsteemis kasutatava keemilise ühendiga.