Inimesed pääsesid: Hiina raketi tükid kukkus India ookeanisse

Võimalus, et keegi mingi tükiga pihta saab, on väga väike. Seda juba seetõttu, et enamik maapinnast on kaetud ookeaniga ja ka maismaal on suuri asustamata piirkondi.

Potentsiaalset maapinna tabamise tsooni piirab veelgi raketi trajektoor. See liigub umbes 41,5-kraadise kaldega ekvaatori suhtes. See tähendab, et juba on võimalik välistada, et midagi võiks kukkuda põhja poole kui umbes 41,5 kraadi põhjalaiust või lõuna poole kui umbes 41,5 kraadi lõunalaiust. Euroopa mõistes tähendab see, et õhkõrn võimalus pihta saada on Portugali, Hispaania ja Itaalia lõunaosas või Kreekas.