Eesti pääseb: maale kukub peagi suure Hiina raketi tuumikosa 

„Loodame, et see maandub kohas, kus see ei ohusta kedagi," ütles USA kaitseminister Lloyd Austin. „Loodetavasti ookeanis või mujal."

29. aprillil algselt 160-375 kilomeetri kõrgusel maapinnast elliptilisel orbiidil olnud raketi osa on alates sellest ajast kõrgust kaotanud, vahendab BBC.

Raketi maandumise kiirus sõltub õhu tihedusest, millega see kokku puutub, ja takistusest, mida see tekitab, kuid neid üksikasju ei ole täpselt teada.

Võimalus, et keegi mingi tükiga pihta saab, on väga väike. Seda juba seetõttu, et enamik Maapinnast on kaetud ookeaniga ja ka maismaal on suuri asustamata piirkondi.

Potentsiaalset maapinna tabamise tsooni piirab veelgi raketi trajektoor. See liigub umbes 41,5-kraadise kaldega ekvaatori suhtes. See tähendab, et juba on võimalik välistada, et midagi võiks kukkuda põhja poole kui umbes 41,5 kraadi põhjalaiust või lõuna poole kui umbes 41,5 kraadi lõunalaiust. Euroopa mõistes tähendab see, et õhkõrn võimalus pihta saada on Portugali, Hispaania ja Itaalia lõunaosas või Kreekas.