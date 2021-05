Kaja Kallas: Euroopa liidu tippkohtumisel arutati, kas koroonavaktsiinide patendid peaks tühistama 

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas sotsiaalmeedias, et Pfizer/BioNTechiga kiideti heaks leping aastateks 2021-2023, mis tagab Euroopa liidule 900 miljonit doosi.

Kallase sõnul on selge, et pandeemia ei möödu ühe või kahe hooajaga, seetõttu on tähtis, et Eesti teeks Euroopa riikidega koos ettevalmistusi pikemas plaani nii vaktsineerimise korralduses kui ohutut reisimist puudutavates küsimustes.

Millised sammud koroonapandeemiaga võitlemiseks veel ette võetakse ja kuna siis Eestisse suuremaid vaktsiinitarneid on oodata?

Eks see on tõesti asi, mis on kõigil valitsusjuhtidel südamel, sest koroonaga võitlevad kõik erinevad liikmesriigid. Põhiline diskussioonikese oli vaktsiinide osas sel teemal, et kas peaks laskma vabaks vaktsiinide intellektuaalse omandi õigused, ehk patendid. Ehk kõik, kes vähegi tahaks, saaks vaktsiine toota. Teine suurem teema oli see, mis puudutas vaktsineerimissertifikaati. Vaktsiinitarnete kogused hakkavad kenasti jooksma, seda muret justkui ei ole. Intellektuaalse omadi õiguste üle tekkis diskussioon, kas see on probleem, et ei ole võimalik saada ligi nendele patentdele ja see on põhjus, miks neid piisavalt ei toodeta. Leiti, et see ei ole probleem, pigem on probleem, et pole tootmisvõimsust piisavalt. Vaktsineerimissertifikaadi osas arutasime, milliseid õiguseid see sertifikaat annaks edaspidi. Kokkuleppele peaksime jõudma mai lõpus, mis puudutab seda, keda loetakse üldse vaktsineerituks ja kui kaua see kestab.

Kohtumisel olid eeskätt arutluse all sotsiaalküsimused. Milliseid võimalusi leidsid Euroopa riikide juhid vaesusega võitlemiseks ja koroonakriisist mõjutatud inimeste aitamiseks?

Diskussioon oli sotsiaalsamba üle, suur teema oli ka laste vaesus. Põhiline asi, kuidas aidata vaesuses lapsi, on see, et nende vanematel oleks tööd ja lapsehoid oleks piisavalt tagatud, et lapsevanemad saaksid käia tööl. Lisaks, millised töökohad on ja kuidas neid töökohti juurde tekitada, millised need tööriistad on, milleks kriis on andnud võimaluse. Diskussiooni, kuidas koroonast mõjutatud inimesti aidata ei arutatud, see on iga liikmesriigi enda otsustada, kuidas kasutada erinevaid vahendeid, et kriis ületada.

Teil oli ka videokohtumine India peaministriga. Kuidas see möödus ja kuidas saab Euroopa liit aidata Indiat, kus koroonapandeemia on üsna kriitilisse seisu jõudnud?