Signe Riisalo: poliitikas ja riigikogus peaks olema naisi vähemalt 40% 

"Riigikogus ja kohalike omavalitsuste volikogudes on naiste osakaal tõusnud 28% piirimaile, kuid jäänud kahjuks sinna pidama. Mitmekesised otsustuskogud teevad aga meie kõigi jaoks paremaid otsuseid. Just seetõttu on oluline, et poliitikas valitseks tasakaal. Kohalike omavalitsuste volikogudes, riigikogus, valitsuses ja muudel poliitilistel ametikohtadel peaks ühe soo esindajaid olema vähemalt 40%," arvab Riisalo.

Kui arvestada kokku kõikide ministrite kõik valitsemise päevad alates 1990. aastast kuni 2021. aasta jaanuarini, selgub, et mehed on Eesti riiki valitsenud viis ja pool korda kauem. Tänavu jaanuaris ametisse astunud valitsus on murdnud senise mustri, mis loob valitsemises ühtlasi ka suurema tasakaalu. Kohalike omavalitsuste, riigikogu komisjonide juhtide ja riigikogu juhatuse liikmete hulgas on naisi seni veel siiski harva.

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Helen Biin märgib, et valdkonnad, mida naised ja mehed poliitikas juhivad, on stereotüüpselt jagunenud – nii valitsuses kui ka näiteks riigikogu komisjonides, jääb naistele kultuuri, hariduse ja hoolekande, meestele taristu, raha ja riigikaitsega seonduv. Praeguses valitsuses on Eesti ajaloo esimene naissoost justiitsminister, lisaks on naine ka rahandusminister. Kaitsevaldkonda pole aga naised tänini veel juhtida saanud.

"Naiste senise vähese poliitikas osalemise põhjuseks ei saa pidada huvi puudumist poliitika vastu, sest võrreldes nn vana Euroopa riikidega on meil naisi erakondades palju – keskmiselt 52% kõikide erakondade liikmetest on naised," märgib Biin. Kuigi üha sagedamini näeme naisi ka erakondi juhtimas, on parteide juhatuse liikmete hulgas naisi vaid kolmandik.

Valijad annavad oma hääle meeleldi naistele, kuid valimisnimekirjades on vaid iga kolmas kandidaat naine. "Üheks võtmeks naiste osaluse suurendamisel poliitikas ongi just erakonnad, kes saavad naisi senisest enam julgustada ja kaasata nii erakonna juhtkogudesse ja valimisnimekirjadesse kui arvestada nende kandidatuuriga poliitiliselt väga olulistele ametikohtadele," sõnab Riisalo.