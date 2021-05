Hiina saatkond saatis Eesti arvamusliidritele kirja, milles palutakse Hiina suhtes olla soosivam 

"Teatan avalikult, et Hiina saatkond Eestis kirjutas mulle, ning üritas mind mõjutada, et ma oleksin Hiina suhtes soosivam. Minu arvamus ei ole müügiks! Küberrünnaku korral võtan ühendust Eesti Kaitsepolitseiametiga," kirjutab tõlkija ja orientalist Martti Kalda ühismeedias.

Postituse all tõdevad ka teised ühiskonnategelased, et ka nemad on samasuguse kirja saanud, nende seas näiteks ajakirjanik ja välispoliitika ekspert Erkki Bahovski, luuletaja Juku-Kalle Raid, kunstnik ja luuletaja Kristina Viin, religiooniloolane Jaan Lahe, kultuuriloolane Ivar Tröner, assüroloog Vladimir Sazonov ja ettevõtluskoolitaja Tuuli Stewart.