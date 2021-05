Sõdur võttis koolibussitäie lapsi pantvangi

Jovan Collazo (pildil) teatas, et ei taha kellelegi viga teha ning nõudis, et bussijuht ta naaberlinna toimetaks. Õnneks lasi Collazo lapsed ja bussijuhi õige pea vabaks, sest lapsed hakkasid temalt küsima, kas ta kavatseb nad maha lasta. Samuti saatsid lapsed oma vanematele toimuva kohta telefonisõnumeid. Selle peale olevat Collazo silmanähtavalt veidi närviliseks muutunud. Ta käskis juhil bussi peatada, lasi kõik välja ning istus ise rooli. Mõne aja pärast hülgas ta bussi – ning oma relva – ja hakkas majade vahel jooksma. Kohalike sõnul näis, et ta otsis välja kuivama pandud riideid, et endale tsiviilisiku rõivaid näpata. Kohalikud kutsusid politsei, kes sõduri ilma suurema kärata kinni võtsid.