EMAD JA LAPSED VANGIS: „Siin valitseb kõik see, mida püütakse muidu lapse elust eemal hoida.“ 

Lastekaitsjad on seisukohal, et lapsel on õigus tunda oma vanemaid. Sageli on ema juures vanglas viibimine talle ainus võimalus vanemaga koos olla. Nii on viimastel aastakümnetel koos süüdimõistetud emadega trellide taga üles kasvanud kümned lapsed.