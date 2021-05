Maailm SÜND LENNUKIS: puhkusereisile läinud ema ei teadnudki, et on rase Greete Kõrvits , täna 20:10 Jaga: M

Foto: AP/Scanpix

„See kutt ilmus lihtsalt välja,“ sõnab Lavi Mounga heldinult oma vastsündinud poega Raymondit vaadates. Kui Lavi Hawaiile suunduva lennuki peale läks, ei teadnudki ta, et on rase. Tema uskus, et ees oli ootamas rahulik puhkus sooja päikese all, kuid elul olid varuks teised plaanid.