Advokatuuri esimees: ma ei näe võimalust eitada avalikku huvi 

Lonkreetses asjas on ka avalikkuse huvi kõrvale jättes siiski keeruline näha seda, kuidas saaks põhjendada avaliku menetlushuvi puudumist. Kui kriminaalmenetluses tuvastatakse, et riigi tippjuhtkonda kuulunud inimene (valitsuse liige, minister) on oma ametiülesannetega seonduvalt toime pannud varavastase kuriteo, siis ma ei näe võimalust eitada avaliku menetlushuvi olemasolu.