Kas põhiseaduslik kord oli ohus? Politseijuht Elmar Vaher: ma ei ole valetanud

16. aprillil ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher Delfi saates "Vilja küsib", et kaitsepolitsei andis eelmise nädalavahetuse meeleavalduste eel välja ohuhinnangu, mille kohaselt võis Eesti põhiseaduslik kord olla ohus.

Reedeses Vikerraadio saates "Uudis+" ütles Elmar Vaher, et kaitsepolitsei ohuhinnangut ei maksa üle tähtsustada, sest sellest olulisem oli terviseameti ohuhinnang.

"Meie lähtusime kolmest ohuhinnangust. Terviseameti omast, mis oli kõige tähtsam. Teiseks politsei enda ohuhinnang ehk mida me teame varasemast kogemusest ja mida lugesime näiteks sotsiaalmeediast. Seal oli nii ähvardusi kedagi ära tappa, siseneda riigikogu hoonesse jne. Ja kolmandaks oli kaitsepolitsei ohuhinnang."

Vaher kinnitas, et ta ei ole kordagi öelnud, et põhiseaduslik kord on ohus.