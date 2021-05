Nädala tipud | Kuidas tehakse isamaalast 

Teerulli asemel linnamaastur

Et rahvast ülesõitmine ei pruugi olla üksnes kujund, demonstreeris meile jälestusväärsel kombel riigikogu liige Igor Kravtšenko, müksates oma autoga riigikogu ees politseinikega diskuteerinud meeleavaldajat. Arusaamatu on ka tema koduerakonna Keskerakonna reaktsioon, kes annab sellise teo toimepanijale punast kaarti näitamast hoidudes justkui märku, et sedasorti jõudemonstratsioon jääb lubatava piiridesse.

Koroona varjutab valitsust

Arusaadavalt on Kaja Kallase valitsuse esimesed 100 päeva möödunud peamiselt viiruskriisiga rinda pistes, mis ei näi ka lähiajal muutuvat. Paraku jätab see oravate juhitud valitusele vähe võimalusi, et tõestada, miks – peale selle, et nad pole EKRE – peaks riigi kursi üle otsustama just nemad. Kui eelmise valitsuse eesmärk oli pensionireform ja maksude tagasitoomine Lätist, siis mida on praegusel koalitsioonil tavalisele inimesele pakkuda? Riigiettevõtete erastamist ja avaliku sektori kulude valulikku hööveldamist?

Ehitame Eesti kultuurseks

Kahe vastuoluliseks osutunud kultuuriehitise – Tartu SÜKU ja Estonia juurdeehituse – valimine kultuurkapitali rahastatavate ettevõtmiste pingeritta võiks justkui anda lootust selleks, et uued kultuuritemplid ei jäta kedagi pärast valmimist ükskõikseks. Kuid vaielda on veel paljugi üle – kui meil pole kindlust, kuidas uued hooned sobituvad linnapilti ja kas kahe suure kõrval jagub ikka vahendeid ka Narva kultuurikvartali ja Rakvere Arvo Pärdi nimeliseks muusikamajaks. Rääkimata sellest, kas raha jagamine on üldse kohane ajal, kui loomerahvas võtab supiköökides järjekorda.

Ratas rabab mitmel rindel