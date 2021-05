„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Kuldne Epp Mäe: tean omi eesmärke, aga mulle ei meeldi neid välja karjuda 

„Peale Audentese lõpetamist treenisin meeste koondise juures ja oli keeruline, kus jagasin elu Tallinna ja Kohtla-Järve vahel. Tundsin, et edasiminekut pole ja vajan muutust. Istusin ühe eelneva treeneriga maha, meiega oli ka Venemaa koondise treener, kes ütles, et kodakondsus on vaja ära vahetada, sest Eesti sind ei aita ja raha pole,“ meenutas Epp Mäe noorsportlastest täiskasvanute sekka liikumist tagamaid. „Ütlesin kohe ei, minu medalid on Eesti medalid ja teist juttu pole.“