MAAILMA UHKEIM TOIDUKAUPLUS? Klubi Illusion omanik tahab hoonesse rajada Maxima kaupluse 

Mullu oktoobris sulges klubi Illusion Tartu tudengite suureks meelehärmiks pärast 14 aastat pidusid uksed. Koroona tõttu ei olnud klubi omanikul Gunnar Mittil enam vahendeid, et edasi tegutseda. Nüüd otsib Mitt klubile uusi kasutusvõimalusi, sest koroonapandeemia tõttu klubindus ilmselt nõnda pea hoogu sisse ei saa.

Mitti sõnul puudub tal võimalus klubi jooksvate kulude katmist jätkata, mistõttu otsib ta olukorrale lahendust. Ideeks on klubihoonesse hoopis Maxima kauplus püsti panna.

“Vaid justnimelt kasutada olemasolevat, kus huvitav interjöör pigem toetab tegevusi. Võimalik, et vaja on juurdeehitus hoone tagaosas, mis ei muuda hoone üldilmet. Linn peab oluliseks, et hoone leiaks avaliku kasutuse, mitte ei seisaks tühjalt,” ütleb Ranniku.