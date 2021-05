Eesti uudised VIDEOD | TEISMELISTE LEMMIK! Videoõps Kristo Siig: läksin autol rehve vahetama ja töökoja juhataja tegi soodustust, sest tema laps olevat minu suur fänn Asso Ladva , täna 13:46 Jaga: M

OMAS ELEMENDIS: Ajalooõpetaja Kristo Siig teeb juba aastaid ajalooteemalisi videoid, mis on saanud ülimalt populaarseks. Uued tunnid on tulemas, hoidke Youtube'il silm peal! Foto: Tiina Kõrtsini

Kristo Siig on tavaline ajalooõpetaja – või siiski mitte? Tema ajalooteemalisi videoid on Youtube’is vaadatud enam kui miljon korda ning paljud teismelised, kes tavaliselt kriitilisusega hiilgavad, suisa fännavad teda. „Miljon vaatamist on kõikide videote peale kokku, see pole menukamate suunamudijatega võrreldes midagi erilist,“ jääb Siig tagasihoidlikuks. „Aga õppevideote vallas teist sellist eestikeelset kanalit naljalt ei leia.“