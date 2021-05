Georg Malvius | Ebausk ehk Väikestest kaitsvatest rituaalidest 

Väiksena mõistsin kiiresti, et mõned asjad „on nagu nad on“. Täiskasvanuna harjume seda nimetama ebausuks ‒ ära kõnni redeli alt läbi, ära jäta võtmeid lauale; 13. kuupäev tähendab ebaõnne, nagu ka musta kassi minek üle tee; ära tee toas vihmavarju lahti; täringumängus puhu täringule enne veeretamist peale, kui võita tahad.

Ma ei küsinud kunagi: miks? Ma lihtsalt uskusin, et asjad käivad nii ning ma pean seda uskuma. Nii kasvas minust täiskasvanu, kes pidas ebausku endastmõistetavaks.

Mõned psühholoogid suhtuvad ebausku positiivselt: nende sõnul võib ebausk inimest toetada ning seega vähendada ärevust ‒ tekib tunne, et mõni asi on kontrolli all. Kuid teised spetsialistid vaatavad nendele veendumustele viltu.