Siiri Laidla | Mäle(s)tades pääsusilma 

Mõistele „lilleneiu“ on tekkinud lisatähendusi. Üksvahe siginesid linnatänavaile tõmmud neiud, kes möödujatele roose jagasid, soovides vastutasuks veidi raha puudustkannatavaile lastele. Pruudi-peiu sõpruskonnast valitud lilleneiud on aga pulmapeo kauniteks ilmestajateks saanud. Paljud vist ei teagi, et mitme tuntud muinasjutu ja opereti peategelaseks on samuti lilleneiu, kas või „Minu veetleva leedi“ Eliza. Nii et lilled ja neiud kuuluvad ikka kokku kui ilu, puhtuse ja elu jätkumise sümbolid.

Veel aastaid hiljem sain teada, et kuulus lastekoor Ellerhein on pääsusilma nimekaim. Jah, nii kaua pidin ilmas elama, et rahvapärastest lillenimetustest huvituma hakata. See on mu kirjanikuksolemise üks võlusid: otsin huvitavaid ja kulumata keelendeid, sünonüüme, arhaisme ja uudissõnu. See on põnev teekond keelemaastikul, kui füüsiline tervis või ka praegune koroonapiirang ei võimalda pärismaastikule rändama minna.