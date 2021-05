Manona Paris | Emad on katkuajal katki läinud, abi on vaja kohe 

Ta on selle jätkuva katkuhooaja kõige alahinnatum eesliinitöötaja, kelle ennastsalgavast ja kohati nähtamatust, tasustamata ja tänamatust tööst sõltub miljonite mikrokosmoste – perede, ühiskonna alustalaks nimetatud ühenduste toimimine. Ta on ema. Ja sel pühapäeval talle koogist ei piisa.

Tema, ema, peab saama hakkama kodustes tingimustes oma päevatööga, lisaks suutma üleval hoida kodukooli- ja lasteaeda. Vahet pole, mitme lapsega, vaimu lõhestav on see igal juhul. Ning pakkuma tervele perele täisväärtuslikku einet kolm korda päevas.

Võiks ju arvata, et siin tuleb mängu kolesõna abielu tegelik otstarve – abi pakkumine, Kuid paraku teavad nii uuringud kui ka naised ise rääkida, et sageli pole meestest siin abi. Heal juhul aitab ta naisel kurta. Halvemal, või isegi tavalisemal juhul sulgeb end teise tuppa või lahkub kodust, et õhtul naasta perekondlikku hoolitsust nautima.

Need lood on tegelikult üsna õõvastavad. Nende ühine joon on see, et kõik laste ja koduga on katkuajal vajunud kolmekordse sügavusega naisele selga.