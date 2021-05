Seisukoht Anu Saagim | Päev emale Anu Saagim, ÕL TV saatejuht , täna 12:14 Jaga: M

Pühapäev on emadepäev. Selle auks tegin väikese küsitluse, et milline emadepäeva kingitus emadele tegelikult meeldiks. Küsisin seda nii sõbrannadelt, kui ka võhivõõrastelt. Ainuke palve oli, et vastus oleks võimalikult aus. Ei mingit ninnu-nännutamist, et peotäis sinililli ja isetehtud kaart.