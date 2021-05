HOOLDEKODUS 44 KOROONAGA NAKATUNUT: pooled neist on kaitsesüstitud kliendid. Terviseamet: vaktsiin hoidis ära rasked haigestumised!

„Tundub, et vaktsineerimine aitab haiguse läbi põdeda kergelt või päris ilma sümptomiteta, aga see jäägu teadlastele uurida,“ ütles keskuse juhataja Tiiu Nettan Postimehele.

Esialgu tuvastati 30. aprillil tehtud laustestimisel 28 positiivset klienti ja neli nakatunud töötajat. Terviseamet täpsustab, et reedese seisuga on sotsiaalkeskuses tuvastatud 44 nakatumist, neist 39 on kliendid ja viis töötajad. Täieliku vaktsiinikaitse on saanud 76,4% klientidest ja 60% töötajatest. Haiglaravi neist keegi ei vaja.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härm ütleb, et äsja avastatud kolle Karjaküla sotsiaalkeskuses näitab selgelt, et tänu vaktsiinile õnnestus viiruse hävitav kulg peatada. Valdav osa sealsest riskirühmast ei ole haigestunud – neil on küll tuvastatud viirus, kuid sümptomeid ei esine.

Enamik põeb viirust asümptomaatiliselt. Mõnedel nakatunutel on kerge palavik, kerge nohu ja nõrkus, kolmel ühe doosiga vaktsineeritul tekkis kõrgem palavik. „See on kõik tühine võrreldes selle pildiga, mida nägime enne vaktsineerimise algust,“ ütleb Härma.

Amet tuletab meelde, et vaktsineerimine kaitseb üldjuhul nakatumiste eest, aga kaitsepookimise peamine eesmärk riskirühmades on takistada viiruse hävitustööd. Täiendavalt vajab uurimist, milline on üldse viiruse edasikandumise võimekus pärast vaktsineerimist ja kas vaktsineeritu edasi antud viirus suudab immuniseerimata inimesele kahju tekitada.

„Karjaküla näitel võib järeldada, et viirus küll levis, kuid raskemad tagajärjed on seni õnnestunud ära hoida,“ lisab Härma.