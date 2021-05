HOOLDEKODUS 44 KOROONAGA NAKATUNUT: enamik on kaitsesüstitud kliendid. Juhataja: saame hakkama ja elame üle!

Haiglaravi ükski klient ei vaja. „Saame hakkama ja elame üle. Olukord on kontrolli all. Kliendid on valdavalt ilma sümptomiteta ja tunnevad end hästi,“ kinnitab hooldekodu juhataja Tiiu Nettan Õhtulehele.

Telefonis pole aega rääkida, sest nakatus ka viis töötajat – teha tuleb ka nende eest. „Ei ole see, et ei soovi rääkida, aga lihtsalt energiat ei jagu, ressurss on piiratud!“ ütleb Nettan ajakirjanikule telefonis. Sotsiaalkeskus on esialgu karantiinis 20. maini.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. Foto: Tiina Kõrtsini

Enamik põeb viirust asümptomaatiliselt. Mõnedel nakatunutel on kerge palavik, kerge nohu ja nõrkus, kolmel ühe doosiga vaktsineeritul tekkis kõrgem palavik. „See on kõik tühine võrreldes selle pildiga, mida nägime enne vaktsineerimise algust,“ ütleb Härma.

Amet tuletab meelde, et vaktsineerimine kaitseb üldjuhul nakatumiste eest, aga kaitsepookimise peamine eesmärk riskirühmades on takistada viiruse hävitustööd. Täiendavalt vajab uurimist, milline on üldse viiruse edasikandumise võimekus pärast vaktsineerimist ja kas vaktsineeritu edasi antud viirus suudab immuniseerimata inimesele kahju tekitada.

„Karjaküla näitel võib järeldada, et viirus küll levis, kuid raskemad tagajärjed on seni õnnestunud ära hoida,“ lisab Härma.