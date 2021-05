Perearst Madis Veskimägi | Meditsiinitöötajate põua olukorras on vaktsineerimata töötajate lahtilaskmine väga raske valik

Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst: Mul on väga raske kommenteerida teise raviasutuse juhi otsust. Pean õigeks kõigi meditsiinitöötajate vaktsineerimist. Kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, siis suure haigestumisriski korral ei ole õige nende meedikute töö vahetult infektsiooniriskiga haigetega.