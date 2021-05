Eesti uudised Eestis pole plaanis piirkiirust üle 120 km/h tõsta Toimetas Triinu Laan , täna 08:51 Jaga: M

Tallinn–Tartu maantee Kose–Võõbu teelõik Foto: Stanislav Moshkov

Äsja avatud Kose-Võõbu neljarajalisel maanteelõigul on soodsates ilmaoludes lubatud sõita kuni 120 kilomeetrit tunnis. Kuigi tee on hea ja mujal Euroopas on sarnastel teedel ka kõrgemad piirkiirused, siis Eestis transpordiamet piirkiirust sellest kõrgemaks tõsta ei saa ja riik piirangut tõsta ei plaani.