Kohus arutab Indrek Tarandi hagi EKRE vastu 

Protsess on kestnud üle aasta. Vahepeal on kohtuasjas vahetunud kohtunik. Hagis leitakse, et EKRE avaldas juhatuse liikmete kaudu Indrek Tarandi kohta valeandmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Tarand soovib, et EKRE avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised teate ning saadaks Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgitaks, et nad avaldasid valeandmeid selle kohta, et Tarand oli 26.11.2018 avalikul koosolekul joobes, tungis korraldajatele kallale, laamendas, pani toime varguse ja takistas teise erakonna sõnavabadust.