Maailm Indiale saadetud abi ei jõua kõige hullematesse koroonakolletesse Greete Kõrvits , täna 19:02

Matusetöötajad valmistavad tuleriitasid ette. Foto: EPA/Scanpix

BBCga rääkinud India arstid kurdavad, et välisabi ei jõua sinna, kus olukord on kõige kriitilisem. Riigi valitsus haiglatega ei suhtle ning kellelgi ei näi olevat täit arusaama sellest, mis saadetud abivahenditest saab. Valitsus eitab süüdistusi ning kinnitab, et kõik toimub süstemaatiliselt ja plaanipäraselt. Inimesed aga haigestuvad ja surevad, surnukehi põletatakse tuleriitadel ning iga päev nakatuvad koroonasse sajad tuhanded elanikud.