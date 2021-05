Juhtkiri | Tallinna kiirabi eeskuju on nakkav 

Halvimad näited massinakatumistest on hooldekodudest, kus üks viirusekandjast töötaja võib nakatada kõiki elanikke ja suure osa personalist. Haiglateski tuleb välistada olukorrad, nagu neid seni on paraku olnud, et kergele operatsioonile läinud patsient saab haiglast külge viiruse ja sureb koroonasse. Koolid on küll pikalt olnud distantsõppel, kuid õpilaste koolimajja naastes huvitab lapsevanemaid kindlasti, kas klassi ette astuvad õpetajad on ikka kaitsesüstitud. Sest vastupidiselt tavaarvamusele on terviseameti hinnangul nakkuse põhilevitajad mitte õpilased, vaid hoopis pedagoogid: nakatunud õpilane annab viiruse koolis edasi keskmiselt ühele õpilasele, enamasti oma pinginaabrile, viirusega õpetaja aga nakatab keskmiselt paari õpilast ja paari kolleegi. Kuna õpilased pole seni sobiliku vaktsiini puudumise tõttu veel kaitstud, siis kas õpetaja kui suurema ohu allika puhul on õigus eeldada vaktsineeritust? Kui Tallinnas ja Harjumaal on vaktsineeritud vaid pooled õpetajad, on põhjust murelik olla mitte ainult lapsevanemail, vaid ka haridusametnikel ja omavalitsustel. Viimased peavad olema valmis tagama koolide töö olukorras, kus lapsevanemad hakkavad klasside ette nõudma ainult vaktsineeritud õpetajaid.