Seisukoht | Meie aja uued sümbolid 

Paljude tartlaste jaoks on kurb ja arusaamatu, miks peab kultuurikeskus ehitatama just südalinna parki. Et ikka puud maha ja betoon asemele? Jah, aga enda arvates Süku rajamisega taas valimisvõitu kindlustama minev reformierakondlik linnavõim unustab, et tartlane on rohelise mõtlemisega. Meenutagem kas või võitlusi Tartu lähedale plaanitud tselluloosivabrikuga. Seega võib Süku osutuda Pyrrhose võiduks.