Eesti uudised Tallinna kiirabi ähvardab vallandada vaktsiinipassita töötaja. Peaarst: raskes seisundis patsiendile võib koroonaga nakatumine olla eluohtlik Kristjan Väli , täna 13:55 Jaga: M

GALERII

ENAMIK ON VAKTSINEERITUD: Statistika ütleb, et 92% Tallinna Kirabi 452 töötajast on kaitsepoogitud. Foto on illustratiivne. Foto: Erki Pärnaku

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütleb, et vajadus just kiirabitöötajaid immuniseerida ohtliku nakkushaiguse Covid-19 vastu on tingitud sellest, et kiirabipatsient on sageli raskes seisundis ning võimalik nakatumine ohtliku viirushaigusega võib tema elu ohustada.