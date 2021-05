Äkki just sina teed oivalist ajakirjandust? Algab ajakirjandusstipendiumi teine taotlusvoor 

„Esimesele stipendiumile laekus väga palju häid looideid, millest esimesed peaksid ilmavalgust nägema juba maikuus. Suur huvi andis meile kinnitust, et oleme Oivalise Ajakirjanduse stipendiumiga õigel teel ja see on ühiskonnas vajalik. Sihtasutuse eesmärk on võimaldada luua ajakirjanduslikku sisu, mis nõuab autoritelt tavapärasest rohkem aega ja pühendumist. Sündivad lood võiksid muuta Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks,“ ütles sihtasutuse juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu.