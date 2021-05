Rahapesu Andmebüroo juhiks nimetati Matis Mäeker 

Matis Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud Finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.

2015. aastast on Mäeker Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ekspertkomitee MONEYVAL’i ja riikidevahelise rahapesuvastase toimkonna FATF sertifitseeritud hindaja ning 2020. aasta jaanuarist MONEYVALi juhtorgani liige. Matis Mäeker on Euroopa Pangandusjärelevalve rahapesu tõkestamise komitee asendusliige, samuti on ta avaldanud mitmeid rahapesu tõkestamise alaseid publikatsioone.