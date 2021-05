Urmas Reinsalu: Vene spiooni Eesti vanglast vabastamine on häbilugu 

Urmas Reinsalu, Isamaa: GRU kasuks spioneerinud tegelane oleks pidanud kogu aja ära istuma. Ennetähtaegne vabastamine on halb nii tulevaste spioonide tõrjumiseks kui teo raskust arvestades. Tihhanovskile mõisteti karistus kokkuleppemenetluses, millega too isik ise nõus oli. See isik pani kokku materjale, mida GRU eeldatavasti kasutas täiendava spionaaži või võimaliku sõjalise Eesti vastu suunatud rünnaku kavandamiseks. Viimane selline praktika oli Herman Simmi ennetähtaegne vabastamine. Riigireeturite ja spioonide suhtes ei saa Eesti riik käituda kergekäeliselt. Me ei saa vabastada neid ridapidi kinni kukkuvaid spioone. See on häbilugu!