OTSE | Kaja Kallas: 87 protsenti 100 päeva plaanist on täidetud

Kaja Kallas rõõmustas, et valitsuses oldud 100 päevaga on astutud päris suured sammud edasi. "Oleme teinud lisaeelarve, pannud kokku riigi eelarve strateegia. Lisaks sellele veel teinud vaktsineerimise kava, seda samal ajal koroonakriisiga võideldes. 87 protsenti 100 päeva plaanist on täidetud. "

Kallase sõnul oleme koroonakriisi riskitasemel langenud oranžile tasemele, kuid ees seisab koroonakriisi järelmõjude leevendamine.

"Eelmisel nädalal tegime vaktsineerimise rekordi ja loodetavasti sel nädalal ületame selle rekordi," kutsus peaminister kõiki üle 50-aastaseid vaktsineerimisele registreerima.

Kallas peatus ka Venemaa kehtestatud sanktsioonidel keeleameti juhi Ilmar Tomuski suhtes. Euroopa Liit on sellise tegevuse hukka mõistnud. "Ilmar Tomuski määramine Venemaa poolt sanktsioneeritute nimekirja on kahetsusväärne," kinnitas peaminister, et Tomuskil ja keeleametil on valitsuse igakülgne toetus.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on ärevuse ja stressi tajumine tõusnud oktoobris 20 protsenti, ent nüüd on see tõusnud 30 protsendini ning sotsiaalministeeriumis loodud staabiga saab vaimse tervise valdkonda tuua lisaväärtust. "Vaimse tervise probleeme on olnud kogu aeg, aga kriis on neid võimendanud."

Inimesed ei otsi Riisalu sõnul oma vaimse tervise muredega esmajärjekorras abi professionaalidelt, vaid üle poolte juhtumitest otsitakse abi lähedastelt ja sõpradelt.