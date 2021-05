Riigi ja Risti kiriku ajalooliste müntide omandivaidlus jõudis Riigikohtu lauale 

Nii kirikust leitud münte kui ka sealt ära viidud „Võidukaaregruppi“ peab riik enda omaks, Risti kogudus soovib aga koguduse omandiõiguse tunnustamist. Kui Harju maakohus tunnistas „Võidukaaregrupi“ asjus Risti koguduse omandiõigust, siis Tallinna ringkonnakohtu otsusel on nii kujud kui ka mündid riigi omanduses. „Ringkonnakohus asus seisukohale, et kogudus, kes oli skulptuuride omanik enne Nõukogude okupatsiooni, oli kaotanud skulptuuride omandi sundvõõrandamise tõttu nõukogude võimu poolt ning Eesti vabariigil ei ole seda võimalik tagasi anda,“ kommenteeris kogudust kohtuvaidluses esindav vandeadvokaat Heidi Rajamäe-Parik.

„See oli ülimalt ootamatu, et Eesti vabariigi kohus käsitles nõukogude võimu sundvõõrandamist omandi kaotamisena,“ lisas Rajamäe-Parik. „Kui kohtu otsus jõustuks sellisena, oleks Eesti vabariik terve Eesti koguduste arhailise vallasvara omanik üksnes selle tõttu, et nõukogude võim need sundvõõrandas.“