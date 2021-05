EKRE venekeelse parteilehe kaanestaar Mart Helme: pronksiööl tulid tänavale tavalised Eesti elanikud, kes soovisid enda seisukohti kaitsta 

Väljaannet levitatakse esmalt ainult Narvas ning selle esikaant kaunistab Mart Helme pilt ja juhtkiri, milles ta nimetab pronksööl tänavale tulnud inimesi lihtsateks Eestimaa inimesteks, kes tulid arvamust avaldama.

Helme toob loos välja veebrurarikuise juhtumi, kuidas Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas nimetas Urmas Reinsalu ühismeediapostituse kommentaariumis pronksiööl mässanuid „sisserännanud nõukoguse mentaliteediga inimrämpsuks“. Kallas tunnistas toona Delfile, et ta tõesti kirjutas nii, kuid ta ei mõelnud sellega, et kõik venelased on inimrämps, vaid pidas silmas neid, kes pronksiööl tänavatel lõhkusid ja laamendaseid.

Helme kirjutab nüüd venekeelsele valijaskonnale mõeldud parteilehes, et lause oli kontekstist välja kistud ja moonutatud - kõik selleks, et solvata venekeelset valijat.

„Öeldes, et Mart Kallas nimetas pronksiöö osalisi „inimrämpsuks“, üritab Dmitri Dmitrijev pöörata venekeelseid valijaid EKRE vastu. Tegelikkuses käis jutt inimestest, kes kasutasid olukorda ära, et röövida ja laamendada Tallinna kesklinnas, kuid kindlasti mitte tavalistest Eesti elanikest, kes tulid tänavatele, et enda seisukohti kaitsta,“ seletab Helme.

Kodanikuaktivist Jevgeni Krištafovitš jagab sotsiaalmeedias pilte parteilehe külgedest ja märgib, et seal on veelgi huvitavat.

„Parteilehe persoonilugu on kahest Narva EKRE aktivistist, kes kumbki ei oska eesti keelt, aga ometi teavad kinnitada, et „parteiliikmete russofoobsed avaldused olid kontekstist välja rebitud“. Avanumbris võtab sõna ka verivärske EKRE fraktsiooni liige Larissa Olenina, kellel on kurb vaadata, et enam ei ilmu kurikuulus Narva Linnaleht, mis alati positiivselt kajastas kõiki linnavalitsuse tegevusi ja Olenina hinnangul soodustas seeläbi talentide tagasitulekut kodulinna. Uus linnapea Katri Raik räägib aga Narva probleemidest meedias liiga avameelselt ja Olenina arvates just seetõttu talendid enam koju sõita ei tahagi,“ kirjutab Krištafovitš.