Varro Vooglaiult nõutakse kohtus hüvitist 

Kahjunõuet on põhjendanud sellega, nagu oleks Varro Vooglaid ja Markus Järvi portaalis Objektiiv avaldatud käsitlustega kahjustanud Hartlebi ja Holmbergi mainet, esitades 2018. aasta detsembri alguses Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel aset leidnud intsidendiga nende kohta seonduvalt ebaõiged faktiväited ja ebakohaseid väärtushinnanguid.

Nõudekirja kohaselt ei olevat Hartleb korraldanud provokatsiooni ega ka provokatsioonis osalenud, veel vähem kedagi lapsevankriga ramminud, on kirjutanud Objektiiv.ee Vooglaid sõnas 2019. aastal ERR-ile, et temani on jõudnud advokaadi koostatud vastav nõudekiri.