VIDEO | REKORD! Harjumaa kaubalaos leiti spordikottidest üle 400 kilo kokaiini 

Viimastel aastatel on tänaval müüdava kokaiini puhtusaste jäänud 60-70% juurde, kuid niivõrd kõrge ainesisaldus tähendab, et narkootikum ei olnud lahjendatud ning see läbis üksikute inimeste käsi – lühidalt öeldes, jõudis siia Lõuna-Ameerikast otse tootjalt. Enam kui kümme aastat tagasi avastas maksu- ja tolliamet Eestis ligi 50 kilo kokaiini, mis oli seni suurim avastatud kogus. Seega on antud juhul tegemist väga suure kogusega.