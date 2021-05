Eesti uudised Lahutatud vanemate laps: „Isa läks prügi viima ega tulnud enam tagasi...“ Kristiina Tilk , täna 20:35 Jaga: M

TEADMATUS LAASTAB! Lahutavate vanemate lastele tagab kindlustunde teadmine, et temale jäävad nii emme kui ka issi alles ka pärast seda, kui üks neist kodust välja kolib. Foto: Anna Kraynova / Alamy

Lahutavad vanemad mõtlevad pahatihti, et tehes võimalikult kaua head nägu ja varjates omavahelisi pingeid, säästavad nad sellega lapsi. Tegelikkuses eelistavad lapsed ausust ja avatust, ootamatu elumuutus mõjub väikestele inimhingedele laastavalt. Need, kelle eest on lahkuminekut varjatud, kostavad teraapiasse jõudnuna kui ühest suust: „Kõige raskem oli, kui üks vanem ühel hetkel lihtsalt pakkis asjad ja läks minema, sõna lausumata...“ Minejaks on tavaliselt olnud isa.