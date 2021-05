LINNAHALL POLEGI MÄÄRATUD HALLITAMA: Tallinn näitas selle korrastamisele rohelist tuld  

Viis aastat tagasi kutsuti ajakirjanikud Tallinna linnahalli suurde saali, kus avaldati hoone rekonstruktsiooniplaan. Näidati kavandeid, räägiti kuupäevadest ja projekti eesmärkidest. Kohale tulnutele pakuti suitsulõhet, tikuvõileibu ja muudki paremat. Teatati, et peagi saabub linnahalli lunastus ning juba paari aasta pärast on hoone korda tehtud. Tegelikult ei juhtunud midagi. Nii nagu mitu korda varemgi. Nimelt loodeti tosinkond aastat tagasi, et USA miljardär Ronald S. Lauder tuleb ning teeb linnahalli miljardi krooniga korda. Toonane Tallinna linnapea Edgar Savisaar nimetas selle ümberehitust miljardiprojektiks, mille puhul on tegu viimaste aastate suurima investeeringuga Eestis. Ja siis saabus vaikus. Kolmapäeval teatas Tallinna linnavalitsus, et Euroopa Komisjon ei näe linnahalli äriplaani kohaste investeeringute puhul mingit vastuolu riigiabi reeglistikuga. Seetõttu on linnavalitsusel plaanis lähiajal tegevusplaan välja töötada, et hoone ja selle ümbruse kordategemisega edasi minna. „Soovime taastada kontserdisaali ja luua kaasaegse rahvusvahelise konverentsikeskuse. Üheks eesmärgiks on ka mereäärse ala avamine linlastele,“ teatas linnapea Mihhail Kõlvart.