Eesti uudised Haridusministeerium: digiõppekirjanduse neljakordne hinnatõus on väga halb üllatus Asso Ladva , täna 20:05 Jaga: M

LÄHEB KULUKAKS: Koole majandavatelt kohalikelt omavalitsustelt küsib digiõppekirjanduse firma senisest mitu korda rohkem raha. Foto: Aldo Luud

„Me kaalusime olemasoleva digiõppekirjanduse lepingu pikendamist, kuid teine pool ei olnud sellest huvitatud samadel tingimustel, mille kirjutab ette riigihanke loogika ja leping. Sellisel juhul leping lõpebki ja digimaterjalide puhul jätkub vabaturg. See on riigi jaoks väga ebameeldiv üllatus, et pakkuja kasutab ära oma seisundit ja tõstab hinda neli korda,“ ütleb haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin.