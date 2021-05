Trumpi Facebooki-keeld jäi püsima 

Facebookil on pool aastat aega, et komisjonile vastata. Senikaua Trump oma Facebooki kontot tagasi ei saa. Presidenti esindav lobiorganisatsioon Save America PAC saatis välja pressiteate, milles mõistis sotsiaalvõrgustike keelud hukka ning väitis, et nende taga on „radikaalvasakpoolsete hullude“ hirm tõe ees.