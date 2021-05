Kevad käes ja koroonapiirangud enam ei kehti? Genialistide klubi terrassil pani külg-külje kõrval pidu mõnikümmend inimest 

Teisipäeva õhtul postitas Genialistide klubi oma Instagrami story'desse pildi, millelt on näha, kuidas inimesed kaunil kevadõhtul nende terrassil tantsivad ja keelemärjukest naudivad. Seejuures ei olnud kellelgi meeles, et riigis on endiselt koroonapandeemia ning viiruse leviku piiramiseks on kehtestatud reeglid. Distantsi ei hoidnud keegi ning maski polnud ka muidugi kellelgi ees.