SUTSU EEST ÕLUT: New Jersey pakub vaktsineeritutele tasuta kesvamärjukest 

Ühe koha pealt on ameeriklased aga ajast natuke maha jäänud: neil puudub vähemalt hetkel mingigi digitaalne viis, kuidas vaktsineerimisi jäädvustada. Kaitsepoogitud elanikud saavad selle kohta vanamoelisel kombel paberikese. Kes peab teisegi vaktsiinisüsti saama, sellele paneb meditsiiniõde või apteegi töötaja (enamikule ameeriklastest tehakse koroonavastane kaitsesüst just apteegis) südamele, et ta jumala pärast seda ära ei kaotaks. Paberilipik on ainus tõend kaitse olemasolu kohta. Juba mõeldaksegi eri paigus välja viise, kuidas rahvast vaktsineerima meelitada ning premeerida neid, kes on seda juba teinud.

New Jersey osariik pakub vaktsiinikaardi eest aga tasuta õlut. Kuberner Phil Murphy kuulutas välja kampaania „Shot and a Beer”, „Suts ja õlu“. (Inglise keeles on see ka omamoodi sõnamäng – „shot“ tähendab ka šotti ehk pitsi.) Mõistagi on see väike preemia osariigi alkoholiseadusele tuginedes kättesaadav ainult 21aastastele ja vanematele ning vaid 13 kõrtsis ja pruulikojas, mis osariigi algatusega kaasa läksid. New Jerseys asuva Rutgersi ülikooli terviseinstituudi dekaan dr Perry N. Halkitis leiab, et see ja mitmed teisedki pealtnäha tillukesed „präänikud“ on igal juhul efektiivsed. Vaktsineerimise suurim boonus on muidugi enda ja teiste kaitsmine ning naasmine normaalsema elu juurde ning need, kes tahtsi kangesti kaitsesüsti saada, on selle juba igasuguse lisaergutuseta ära teinud. Nüüd on vaja kuidagi ligi meelitada neid, kes esialgu kahtlesid, kommenteeris dr Halkitis ABC Newsile.