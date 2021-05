Ivor Neville "Nick" Kamen oli inglise meesmodell, laulukirjutaja ja muusik. Ta oli tuntud eelkõige singlite "Every Time You Break My Heart" aastast 1986 ja "I Promised Myself" aastast 1990. Kuulsaks sai Essexis sündinud staar 1985. aastal filmitud Levi reklaami tõttu.