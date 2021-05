Juhtkiri | Poliitikule malka, õpetajale palka 

Seda, et just koolid on pandeemia tõttu juba teist aastat järjest enim kannatanud seisus, on kinnitanud ka valitsuse enda koostatud valge raamat. Seetõttu oleks loogiline, et valitsus pöörab haridusele senisest rohkem tähelepanu, aitamaks tavarütmi tagasi siirduda. Valitsuselegi ei saa saladus olla, et olukorra põhiraskus on endiselt õpetajatel, kes annavad nii tunniplaanijärgseid tunde kui ka aitavad koolimajja konsultatsioonidele lubatud mahajäänud õpilasi järeleaitamistundidega edasi. Kui arstidele ja õdedele maksid haiglad kinni nii nende ületunnid kui ka lisatasu koroonahaigetega töötamise eest, siis eelmise haridusministri Mailis Repsi plaan nägi hoopis ette õpetajate palkade neljaks aastaks külmutamise.

Uus haridusminister Liina Kersna ütleb, et riigil õpetajate palgatõusuks raha pole peale selle õnnetu kolme protsendi, mis on praeguseks lubatud. Meditsiinisüsteemis on selge, et seniste palkadega edasi minna ei saa ja küllap lahendus leitakse. Õpetajate palgatõusu puhul on küsimus puhtalt poliitilistes valikutes, nagu see oli ka laste huvitegevuse raha poole võrra kärpimisega. Reformierakond näikse elavat veel eelmises kriisis, kus kärpekrokodillid möllasid. Kuid olud on muutunud, rahapressid töötavad ja riigid kulutavad odavnevat raha hoogsalt, et teha pandeemiast väljatulemine võimalikult valutuks. Sestap on arusaamatu, miks tahab Reformierakond vastuvoolu ujuda ja niigi raskel ajal kärpides riiki veelgi hingetumaks kägistab.