Saaremaal otsiti läbi äriühingute ruumid. Tullio Liblik: uurimine on seotud meie ehitushangetega, mitte MESi laenuga

Liblik kommenteeris ERRile, et MESi poolt laenuna antud summade, mis on väga suured, kohta mingeid kahtlustusi ei ole.

"Need on protseduurilised kahtlustused selle kohta, kuidas me oleme korraldanud konkursse, ehitushankeid," sõnas Liblik.

"Meie majapidamises on kõik kõige paremas korras. See tiim, kes meil neli aastat on WOW keskuse rajamisega tegelenud, need inimesed on professionaalid, usaldan neid sajaprotsendiliselt," rõhutas ta.