VIDEO | Volvo päästis hullemast? Kravtšenko sõiduk keeldus meeleavaldajale otsa sõitmast! 

Toompeal üles võetud videolt on näha, kuidas Keskerakonna rahvasaadik Igor Kravtšenko sõidab kaadrisse ehk riigikogu ette märkimisväärsel kiirusel, kuid suudab täpselt enne meeleavaldajat auto kinni pidada, et siis väikesel kiirusel talle ikkagi otsa sõita. Volvo esindaja sõnul on Kravtšenko autol olemas automaatpidurdamissüsteem, mis kokkupõrke ohus teeb täispidurduse kuniks auto täielikult seiskub.